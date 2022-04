Bper punta sulla previdenza complementare

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Il Gruppo Bper Banca ha deciso di rafforzare il proprio posizionamento creando un'apposita struttura dedicata alla previdenza complementare che, in un contesto normativo e di mercato in continua evoluzione, mira a sviluppare servizi in grado di soddisfare le sempre maggiori esigenze della clientela. Le difficoltà dell'attuale sistema pensionistico pubblico portano infatti a considerare la previdenza complementare un tema di grande valore sociale, rendendo importante la programmazione di un piano previdenziale personalizzato.

Grazie alla partnership strategica con Arca Fondi Sgr, il Gruppo Bper Banca mette a disposizione dei propri clienti “Arca Previdenza”, il più grande fondo pensione aperto in Italia, con un patrimonio di oltre 4,4 miliardi di euro, più di 190.000 aderenti, oltre 3.000 aziende iscritte e una quota di mercato prossima al 16 %. Il fondo ha ottenuto il premio “Pension Fund Manager 2020” assegnato da Global Banking & Finance Review e il riconoscimento “Best Pension Fund Scheme 2020” da parte di Capital Finance International. La struttura di Previdenza Complementare di Bper Banca è diretta da Luigi Morselli e opera all'interno della Direzione Wealth & Investment Management guidata da Fabrizio Greco.

La previdenza complementare, commenta il responsabile dell'ufficio Previdenza Complementare di Bper Banca, Luigi Morselli, "ha il compito di raccogliere il risparmio con cui i clienti potranno realizzare un'integrazione alla pensione pubblica. Per Bper Banca la partnership con Arca Fondi Sgr rappresenta un arricchimento del modello di consulenza verso la clientela privata, in un'ottica di pianificazione previdenziale, ma anche come veicolo di pianificazione finanziaria e successoria. È anche un servizio di grande valore per le imprese che possono sviluppare progetti dedicati al welfare previdenziale per i propri dipendenti". Il responsabile Investimenti Previdenziali e Istituzionali di Arca Fondi Sgr, Antonio Barbieri Ripamonti, si dice lieto "che il gruppo Bper rafforzi il proprio impegno nel diffondere i servizi previdenziali alla clientela. Si consolida così la partnership storica con Arca Previdenza, a conferma della leadership di Arca Fondi Sgr in un segmento di offerta tra i più strategici del mercato italiano dei prossimi anni".