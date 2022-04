Brevetti: Golzio ( Epo), 'risultati Italia freccia arco candidatura tribunale Milano**

05 aprile 2022 a

Milano, 5 apr. (Adnkronos) - ''L'unica cosa che posso dire è che i risultati sui brevetti europei stanno crescendo, l'Italia è quella che ha risposto meglio durante il periodo pandemico e questo potrebbe essere una freccia all'arco di questa candidatura. Lo dice Domenico Golzio, Director di European Patent Office sulla possibilità che scelta per la sede per il tribunale dei brevetti dell'Unione possa cadere su Milano dopo l'uscita di scena di Londra dovuta alla Brexit. Le domande di brevetto provenienti dall'Italia e dirette all' European Patent Office nel 2021 cresciute del 6,5% anno su anno. E N+nonostante la pandemia, il tasso di crescita è di nuovo quasi raddoppiato (era già +3,4% nel 2020) confermandosi ben al di sopra della crescita media del 2,7% registrata dai 27 Paesi UE. Nel complesso 2021 aziende e inventori italiani hanno depositato presso Epo un totale di 4919 domande di brevetto, il numero più alto mai registrato fino ad oggi.