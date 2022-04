Calcio: Champions, oggi tampone per Ancelotti, per ora non vola a Londra con il Real

05 aprile 2022 a

a

a

Madrid, 5 apr. - (Adnkronos) - Il Real Madrid affronterà domani il Chelsea a Londra nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Al momento non sarà con la squadra il tecnico Carlo Ancelotti, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, che solo nel pomeriggio si sottoporrà ad un nuovo test per vedere se si è negativizzato. L'allenatore salterà di sicuro la conferenza stampa di presentazione fissata per le 19 di stasera.