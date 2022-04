Ucraina: Draghi, da Ue nuove sanzioni, Italia pienamente allineata

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "L'Italia e l'Unione Europea sostengono il popolo ucraino, in lotta per la pace e per la libertà. La Commissione Europea ha appena annunciato un nuovo pacchetto dì sanzioni nei confronti di Mosca. L'Italia è pienamente allineata al resto dell'Unione Europea e appoggia con convinzione le misure restrittive presentate dalla Presidente von der Leyen". Così il premier Mario Draghi, intervenendo a Torino per la firma del patto per la città.