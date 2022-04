Rugby: presidente Fir Innocenti incontra il sindaco di Genova Bucci

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Il Presidente della Federazione Italiana Rugby (Fir) Marzio Innocenti, insieme al Presidente del Comitato Regionale Enrico Mantovani, ha incontrato oggi presso la sede di Palazzo Tursi a Genova il Sindaco Marco Bucci.

L'incontro, svoltosi all'insegna della massima cordialità e sostenuto dalla mutua passione per lo sport, ha permesso di avviare un confronto tra l'amministrazione del capoluogo ligure e Fir per riportare il grande rugby allo Stadio “Luigi Ferraris” con uno dei tre test-match internazionali che la Squadra Nazionale Maschile disputerà nel prossimo mese di novembre contro Australia, Sudafrica e Samoa, primo passo di un più ampio progetto di sviluppo del Gioco nel territorio.

Fir e Comune di Genova continueranno a collaborare per garantire lo sviluppo dell'attività di base nel capoluogo e per valutare l'organizzazione di eventi internazionali, anche in vista del 2024 anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport.