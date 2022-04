Tennis: Tiger Woods parteciperà all'Augusta Masters

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Tiger Woods parteciperà all'Augusta Masters, prima prova stagionale del Grande Slam, che si svolgerà dal 7 al 10 aprile all'Augusta National. Il 46enne golfista californiano tornerà alle competizioni a 14 mesi dal grave incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto a Los Angeles. Ad annunciare il rientro lo stesso Woods. "Al momento mi sento pronto per giocare. Sono entusiasta di come procede il mio recupero". Il vincitore di 5 titoli ad Augusta punta al sesto trionfo e a chi gli domanda se è pronto per vincere risponde senza mezzi termini con un "sì".