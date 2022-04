05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Un miliardo al giorno è quanto, come Europa, paghiamo a Putin per la sua energia. E evidente che con quello Putin finanzia la sua guerra. Non si può che intervenire lì, è difficile, bisogna farlo con gradualità, non bisogna danneggiare la nostra economia ma non si può che passare di lì". Lo ha detto Enrico Letta al Tg1 a proposito di un embargo alla Russia sull'energia.