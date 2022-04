05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr (Adnkronos) - Da parte della politica "serve unità, anche per fare insieme scelte impegnative come un grande piano energetico per il risparmio delle fonti di energia. Consumare di meno è una grande scelta per uscire dalla crisi". Lo ha detto Enrico Letta al Tg1.