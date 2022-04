Basket: Nba, Miami batte Charlotte ed è a un passo il primo posto a Est

06 aprile 2022 a

Miami, 6 apr. - (Adnkronos) - I Miami Heat superano in casa con un netto 144-115 gli Charlotte Hornets e avvicinano il primo posto nella Eastern Conference in vista dei playoff. Gli Hornets tengono aperta la partita per tre quarti arrivando all'ultimo riposo lungo sotto solamente di cinque lunghezze, ma crollano in un ultimo quarto da 42-18 per i padroni di casa concedendo 144 punti per la seconda partita in fila. I 29 punti di Miles Bridges e i 18 con 14 assist di LaMelo Ball non bastano a evitare di scivolare di nuovo al decimo posto a Est, concedendo a Miami la seconda miglior prestazione realizzativa nella storia della franchigia.

La quinta vittoria consecutiva degli Heat li porta ad un passo dal primo posto matematico nella Eastern Conference, un traguardo che sembrava quasi impossibile solo poche settimane fa. Tyler Herro è il miglior marcatore dei suoi con 35 punti (record per una riserva Heat, superando Dwyane Wade), seguito dai 27 di Jimmy Butler, dai 22 di Bam Adebayo e i 21 di Duncan Robinson, tornato a tirare 7/11 da tre dopo sei gare sotto i 6 punti di media. Ora agli Heat basta vincere una delle ultime due partite con Atlanta e Orlando per assicurarsi il primo posto.