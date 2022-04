Motomondiale: Marquez parte per Austin, 'ho l'ok dei medici'**

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - Marc Marquez è partito per Austin. Lo spagnolo, 17 giorni dopo il terribile incidente nel warm up in Indonesia (con il conseguente nuovo episodio di diplopia), ha pubblicato sul suo account Instagram una foto che lo ritrae seduto in aeroporto, con le valigie pronte per il Texas, dove questo weekend si svolgerà il GP delle Americhe: "Ieri ho avuto conferma delle buone sensazioni in sella alla CBR600rr, con l'approvazione dei medici si parte per l'America". Martedì 5 aprile Marc aveva postato un'altra foto che lo ritraeva in sella a una Honda stradale (la CBR600rr), probabilmente si trattava del test decisivo prima della partenza per Austin. Essendo stato dichiarato unfit per il GP Indonesia (e avendo poi saltato anche il GP Argentina), Marquez dovrà comunque ricevere il "fit" giovedì dai medici del circuito per poter tornare in pista venerdì nelle prove libere del GP delle Americhe.

Anche la Honda conferma ufficialmente la partenza di Marquez per il Texas, attraverso un post su Instagram: "Marquez tornerà a correre in MotoGP ad Austin in sella alla Honda dopo aver consultato il suo team di medici e aver ricevuto la loro approvazione. I dottori hanno autorizzato Marc a tornare per il GP delle Americhe dopo la sua caduta nel warm up del GP Indonesia e la successiva diagnosi di diplopia. Il pilota Honda ha completato il suo piano di trattamento conservativo ed è pronto a tornare in azione ad Austin per il quarto appuntamento del Mondiale. Prima di dirigersi verso gli Stati Uniti, ha confermato il feeling positivo e la buona vista in sella alla CBR600rr sul circuito di Alcarras".