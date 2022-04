Olobiotico.it: alla scoperta di come il benessere passi dal microbiota intestinale

06 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 6 aprile 2022 - Nasce il portale Olobiotico.it., che racchiude in sé un nuovo concetto di salute e si propone come luogo di informazione e supporto per migliorare il benessere delle persone, alla scoperta del microbiota che abita il nostro intestino.

Il Board scientifico

Si tratta di un progetto realizzato dal gruppo farmaceutico Uriach Italy, presentato in occasione del lancio del prodotto Entero4. Valore e affidabilità del sito sono garantiti dalla presenza di un Board scientifico di esperti, di cui fa parte: la prof.ssa Alessandra Graziottin, Presidente della Fondazione Graziottin e Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica presso l'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano, la prof.ssa AnnamariaColao, docente presso l'Università degli Studi di Napoli e presidente della Società Italiana di Endocrinologia, il prof. Danilo Ercolini, docente di microbiologia presso l'Università degli Studi di Napoli e la prof.ssa Annamaria Staiano, docente di pediatria presso l'Università degli Studi di Napoli e presidente della Società Italiana di Pediatria.

Ognuna di queste rinomate figure del mondo medico è responsabile di un'area specifica del portale, che intende fornire una visione nuova e globale dell'interazione presente tra dieta, salute, patologie e microbiota intestinale: un legame stretto, che cambia nel corso della vita, assumendo caratteristiche diverse.

Approccio scientifico e divulgativo

Olobiotico.it affronta le tematiche connesse al ruolo del microbiota in circostanze differenti, come durante l'infanzia, nella donna e in rapporto all'alimentazione, con l'intenzione di ampliare le conoscenze e fornire un supporto pratico nella vita di tutti i giorni. Articoli e approfondimenti non sono dedicati solo a operatori medico-sanitari; l'obiettivo principale, al contrario, è una divulgazione su larga scala. I contenuti sono infatti redatti secondo un'impostazione scientifica e, nello stesso tempo, chiara e coinvolgente, proprio per raggiungere anche un pubblico non esperto.

Lo spirito del progetto è esplicitato da Lorenzo Secondini, R&D & Quality Director di Uriach Italy: “sono orgoglioso del lancio di questo sito educazionale che introduce un neologismo: l'Olobiotico, parola che indica un concetto con cui si vuole approfondire l'importanza del microbiota per il benessere generale. Questa iniziativa culturale sposa perfettamente la nostra mission volta a migliorare la salute, la qualità di vita e il benessere delle persone”.

Microbiota intestinale: il ruolo dell'alimentazione

Quando si parla di microbiota intestinale ci si riferisce a un ecosistema estremamentecomplesso, che comprende funghi, protozoi, archaea, virus e circa 5000 specie diverse di batteri. Questa composizione viene influenzata da differenti fattori, sia genetici che esterni, come il parto, l'allattamento, l'attività fisica, le malattie, il consumo di farmaci e il processo di invecchiamento.

Inoltre, un elemento fondamentale nell'equilibrio del microbiota dell'intestino è rappresentato dall'alimentazione. In particolare, è stato accertato il contributo apportato dalla dieta mediterranea nell'assicurare una maggiore varietà a questo universo.

Il microbiota nel neonato e della donna

Un'attenzione speciale va rivolta alla gestione del microbiota intestinale nel neonato, in grado di influenzare lo sviluppo del sistema immunitario e la predisposizione a sviluppare malattie croniche non trasmissibili. Per quanto riguarda il benessere femminile, è emersa l'importanza della relazione fra il microbiota dell'intestino con quello vaginale e le interazioni con gli estrogeni.

La prof.ssa Alessandra Graziottin evidenzia il ruolo del microbiota rifacendosi al concetto di olobiotico dinamico, che “sottolinea la raffinata capacità del microbiota di cambiare la proporzione tra diversi ceppi batterici nelle diverse fasi della vita. Nella donna, le potenti modificazioni endocrine della pubertà, della gravidanza/puerperio e della menopausa modulano il microbiota e ne ricevono feed-back critici per la salute femminile”.

Equilibri delicati e di essenziale importanza, da imparare a gestire con cura ogni giorno, compito reso da oggi più semplice e alla portata di tutti grazie a Olobiotico.it.

Per maggiori dettagli: uriach.it