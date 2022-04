Ucraina: Pd, governo si faccia carico in Italia e in Ue di problemi infanzia

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Per i bambini la guerra è un trauma che durerà per tutta la vita, un disagio nel disagio, sottostimato dai Governi". Per questo il Pd chiede che sia in Europa che in ambito nazionale il Governo si faccia carico di questo problema. Lo sottolineano in una conferenza stampa la capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani, e i deputati Beatrice Lorenzin, Paolo Lattanzio e Paolo Siani, annunciando che è stata accolta la proposta di aprire un dossier sulla questione all'interno della commissione parlamentare Infanzia.

"L'accoglienza -sottolinea Serracchiani- non può limitarsi alla prima emergenza ma deve affrontare il tema della possibilità di avere una normalità che sarà molto complicato ritrovare". Di qui la proposta di una task force europea che affronti l'emergenza dell'infanzia in guerra; della registrazione audiometrica al confine; di spazi di mediazione culturale e linguistica in tutti i luoghi di prima accoglienza; di cura e formazione di tutti i soggetti in prima linea ad occuparsi delle famiglie e dei bambini; di interventi per la continuità didattica ed educativa.

"Bisogna agire in modo tempestivo", aggiunge Lorenzin, intervenendo per quanto riguarda l'identificazione "per fermare la tratta e garantire il ricongiungimento familiare". È poi necessaria una rete di sostegno per quanto riguarda le questioni legate alla salute, con particolare riferimento alla cura dei bambini con disabilità grave e allo shock post traumatico da guerra.