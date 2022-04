Milano: polizia sequestra beni per 750mila euro

06 aprile 2022 a

a

a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - La polizia ha eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano nei confronti di I.P., 42enne milanese, residente a Corsico. L'uomo, secondo il tribunale, "è connotato da un'elevata pericolosità sociale dettata dalle numerose denunce per reati lucro-genetici quali furti, truffe e soprattutto spaccio di sostanze stupefacenti, collegata a una presenza di redditi modesti e ad una correlazione temporale tra l'acquisto dei beni oggetto di proposta e la commissione di reati nel settore degli stupefacenti".

Durante il sequestro effettuato dai poliziotti della divisione Anticrimine della questura di Milano, sono stati immessi nel possesso dell'amministratore giudiziario beni mobili ed immobili come con box, la totalità delle quote di una società, un'auto, i saldi dei rapporti finanziari, bancari e postali sia personali che della società, gioielli e preziosi per un valore complessivo dei beni che si attesta a circa 750mila euro.

Il 42enne, "attivo fin dal 2004, nel traffico di sostanze stupefacenti, ha riportato tre condanne definitive che gli hanno comportato altrettanti periodi di detenzione. L'uomo ha, quindi, accumulato nel tempo un ingiustificato patrimonio, caratterizzato da una stretta contestualità tra i reati commessi e le acquisizioni dei beni che sono avvenute esattamente in corrispondenza alle sue manifestazioni di pericolosità sociale".