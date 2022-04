Sport: protocollo d'intesa Ics-Pgs per sostegno ad attività civiche e di utilità sociale

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Credito Sportivo - banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura - e le Polisportive Giovanili Salesiane (P.G.S.) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato a nuove opportunità di sostegno per le attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso strumenti finanziari e servizi erogati dall'Ics in favore dell'Ente e dei suoi associati. Sin dalla sua costituzione, nel 1967, le Pgs perseguono scopi educativi, culturali, ricreativi, assistenziali, didattici e formativi con l'obiettivo di valorizzare la domanda educativa di ragazze e ragazzi, di sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali dell'attività sportiva nella tradizione educativa salesiana e di promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio.

L'accordo, siglato dai presidenti Andrea Abodi e Ciro Bisogno, con validità triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate alle PGS di poter usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da € 10.000 fino a € 60.000 garantiti dal solo Fondo di Garanzia, affidato in gestione separata all'ICS, e da una lettera di referenza dell'Ente.

Significativa, inoltre, la misura denominata “Valore Sport per tutti”, riservata all'Ente e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a € 3.000.000 a tassi d'interesse completamente azzerati, relativi alla realizzazione, la riqualificazione, la messa a norma, l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e l'efficientamento energetico di impianti sportivi, compreso l'acquisto delle relative aree.

“L'accordo - ha sottolineato il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - nasce nel solco tracciato da San Giovanni Bosco, la cui opera meritoria è impersonificata nel lavoro quotidiano dei volontari delle Polisportive Giovanili Salesiane, che con grande passione e profondità di sentimenti si dedicano alla formazione dei nostri giovani negli oratori. E proprio degli oratori, luoghi di aggregazione, condivisione inclusione e coesione che per molti di noi sono stati scuole di vita e teatri di esperienze formative indimenticabili, vorrei sottolineare l'indispensabile funzione educativa della quale si avverte ancor di più oggi l'importanza. Ringrazio il presidente Bisogno per la fiducia riposta nella banca, che supporterà, con prodotti finanziari ad hoc, l'Ente e i suoi associati in questa azione educativa dal valore sociale inestimabile”.

Il presidente delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ciro Bisogno, ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Abodi e l'ICS per questo accordo che consentirà alla nostra attività sportiva di base di avere un supporto finanziario utile a fornire, al mondo del volontariato sportivo, un impulso efficace a garantire palestre e campi da gioco idonei a soddisfare la domanda crescente proveniente dal territorio. Lo sviluppo della pratica sportiva è direttamente proporzionale alla esistenza di infrastrutture e spazi capaci di invogliare i giovani ad avvicinarsi allo sport ed a scoprirne il suo inestimabile valore. La centralità del giovane e della sua educazione integrale nel progetto di Don Bosco è fondamentale. Questi incentivi finanziari costituiranno per le Polisportive Giovanili Salesiane e le sue associazioni affiliate non solo uno strumento di accrescimento della qualità delle loro proposte ma anche di pianificazione ancora più coraggiosa”.