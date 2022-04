Fi: Camera commemora Martino, 'scompare figura di altissimo spessore' (2)

06 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Veramente un galantuomo, una dote che fa la differenza, la sua fine intelligenza e il suo senso tattico sarebbero stati utili in un momento come questo", per Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia. "Se qualcuno mi chiedesse di dare un nome e un cognome alla cultura liberale direi Antonio Martino", ha affermato Roberto Giachetti dai banchi di Italia viva.

"Faceva parte di quella stagione di Forza Italia che ha accompagnato la mia crescita e che purtroppo è stata dimenticata", il rimpianto di Michaela Biancofiore, ora in Coraggio Italia. "Nel confronto con lui da posizioni molto distanti l'economia tornava politica e valevano i valori e i principi, auspichiamo che il suo servizio alla politica sia d'esempio", il ricordo di Stefano Fassina, di Leu.

Le sue parole sul green pass rappresentano "una stella polare per chi si dice liberale", ha sottolineato infine Francesco Forciniti, di Alternativa.