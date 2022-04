Fi: Moles, 'da Governo commosso e straordinario ricordo di Martino'

06 aprile 2022 a

a

a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Il ricordo non può che essere straordinario, unico, pieno di slancio e di grandi ideali e di passione. È stato per me un immenso privilegio essere al suo fianco per tanti anni. Con commozione porto oggi l'omaggio e il profondo cordoglio dell'intero Governo". Lo ha sottolineato il sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles, intervenendo alla Camera, a nome del Governo, in occasione della commemorazione di Antonio Martino, scomparso il 5 marzo scorso.

"Una grande personalità accademica, politica e istituzionale, ma anche, soprattutto, una persona eccezionale -ha aggiunto Moles- a cui sono stato legato per più di trent'anni con una straordinaria stima, fedeltà e poi amicizia. Fine pensatore, fine economista, un gran signore, gentile, garbato, innamorato del suo ruolo di docente, un uomo leale, corretto, sincero, liberale vero da sempre o meglio semplicemente liberale. Stimato e apprezzato in Italia e all'estero".