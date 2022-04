Covisian: Varchi (FdI), 'subito tavolo d'emergenza, Governo si attivi'

06 aprile 2022 a

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia chiede al ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo economico di attivare subito un tavolo d'emergenza per tutelare i 547 lavoratori coinvolti nella vertenza Almaviva. Nei giorni scorsi c'è stato un carteggio tra Almaviva e Covisian che manda a gambe all'aria gli accordi siglati nei mesi scorsi e che rischia di provocare una macelleria sociale a Palermo". Lo dice Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e candidato sindaco a Palermo, aggiungendo: "Invitiamo il Governo ad attivarsi immediatamente per rimediare a questa inaudita vicenda in cui viene disatteso da un'impresa un accordo siglato col ministero e con tutte le parti sociali, in barba a qualsiasi norma di sindacalità".