Ucraina: Malpezzi, 'embargo gas e petrolio accelera fine guerra'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Come ha ribadito Enrico Letta pensiamo che un embargo di gas e petrolio possa non solo fermare il conflitto ma sostenere il nostro necessario processo di autonomia energetica e la corsa al green new deal. L'Europa deve avere il coraggio di dare una riposta collettiva. Dobbiamo perseguire la strada dell'indipendenza energetica e togliere fonti economiche a Putin. L'embargo è un modo per accelerare la fine della guerra in Ucraina”. Lo ha sottolineato, ospite di ‘Un giorno da pecora' su Radiouno Rai, Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.