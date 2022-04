Def: Franco in cabina regia, scenari incerti, presto nuovo dl e possibili altri interventi

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Incertezza sugli scenari, con la guerra in Ucraina che va avanti. Le previsioni contenute nel Def si basano sulla situazione attuale. Il deficit più basso del previsto ci dà margini di intervento eventualmente già in un prossimo decreto. E sono possibili ulteriori altri interventi. Questo, a quanto apprende l'Adnkronos, il ragionamento del ministro dell'Economia Daniele Franco in cabina di regia con il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Lo riferiscono fonti presenti alla riunione in corso a Palazzo Chigi sul Def.