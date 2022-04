Ucraina: ambasciatrice Svizzera, 'per pace è fondamentale che nessun Paese perda la faccia'**

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "E' difficile dire cosa sia imprescindibile per raggiungere l'obiettivo della pace, ma se devo esprimere la mia opinione personale dico che l'ingrediente più importante per la pace è che nessun Paese perda la faccia. Ci vuole l'empatia necessaria perché tutti possano uscire da questa tragedia senza perdere la faccia". Lo afferma all'Adnkronos l'ambasciatrice della Svizzera in Italia, Malta e San Marino Monika Schmutz Kirgöz, ospite in esclusiva di 'Adnkronos Live'. "La Svizzera è pronta a mediare e a mettere a disposizione tutte le sue infrastrutture, il nostro know-how, e ad ospitare i negoziati", aggiunge.