Riforme: Letta, 'servono strumenti di democrazia partecipativa, Pd per innovazione'

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Il nostro Paese deve sperimentare strumenti di democrazia partecipativa innovativi. Noi abbiamo lanciato le Agorà democratiche. Io mi schiero sul versante dell'innovazione, che non vuol dire la democrazia diretta o il sorteggio, sono strade sbagliate. Io sono per la democrazia partecipativa, bisogna aggiungere alla democrazia rappresentativa le modalità con cui far partecipare i cittadini". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del rapporto 'Freedom at risk'.