Ucraina: sindaco Kiev, 'in molti tornano nella capitale, ma minaccia bombardamenti resta'

06 aprile 2022 a

a

a

Milano 6 apr. (Adnkronos) - "Gli abitanti di Kiev andati in altre città continuano a tornare nella capitale". Lo fa sapere su Telegram il sindaco Vitaliy Klitschko, rivolgendo un appello "a chi non è ancora tornato a casa: per favore aspettate", perché "la minaccia di bombardamenti sulla città resta ancora probabile".

Il primo cittadino, inoltre, esorta "i residenti di Kiev che attualmente si trovano in città a fare attenzione, a non ignorare gli allarmi, a seguire le regole del coprifuoco, che durerà nella capitale dalle 21.00 alle 6.00".

"Speriamo tutti che il nemico abbia smesso di cercare di prendere il cuore dell'Ucraina, Kiev, ma dobbiamo essere preparati per altri scenari. Pertanto, continuiamo a difendere la capitale", conclude il sindaco.