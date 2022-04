Energia: Letta, 'costruire politiche per evitare secca alternativa Greta o carbone'

06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "E' cominciato un dibattito in Italia, portato avanti da media e intellettuali di destra, sul fatto che bisogna scegliere o Greta o vivere, quindi mettiamo Greta definitivamente in soffitta, non sono più ottenibili gli obiettivi di transizione energetica e bisogna rottamarli, tornare al carbone". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del libro di Achille Ochetto.

"Il vero problema è esattamente questo, come fare in modo che il nostro Paese sia in grado di costruire politiche concrete che evitino alternativa secca tra i due fini", ha sottolineato il segretario del Pd.