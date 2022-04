06 aprile 2022 a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "La vera battaglia politica da mettere in campo è fare sì che gli strumenti economici della redistribuzione possano diventare oggetto di un patto con il Paese per mettere in campo un progetto di redistribuzione e poi, con un mandato elettorale, con politiche di redistribuzione". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del libro di Achille Occhetto 'Perche' non basta dirsi democratici'.