Ucraina: Occhetto, 'combattere Russia, sbagliano parte sinistra e pacifismo irresponsabile'

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Oggi bisogna affermare con forza che non vogliamo che la sporca guerra di Putin detti l'agenda all'umanità nella direzione del riarmo e delle armi di distruzione di massa, impegnandoci invece per la loro messa la bando". Lo ha detto Achille Occhetto alla presentazione del suo nuovo libro 'Perchè non basta dirsi democratici'.

"Ciò non toglie che oggi non si debba essere equidistanti, non c'è un solo imperialismo da combattere, come crede una parte della sinistra -ha spiegato Occhetto-. Oggi la visione imperiale in direzione totalitaria di un Paese capitalista come la Russia va combattuta senza se e senza ma, sia pure con l'accortezza diplomatica volta a raggiungere una tregua e la fine della guerra".

"Al pacifismo irresponsabile che butta via con l'acqua sporca il bambino bisogna dire che quello che interessa di più dell'analisi degli errori è pensare alla riorganizzazione delle relazioni internazionali", ha sottolineato tra le altre cose Occhetto.