06 aprile 2022

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Siamo tutti al lavoro per costruire una risposta comune a uno shock comune, come lo è stata la pandemia. Bisogna ripetere l'esperienza di straordinaria unità nazionale che ha ispirato l'azione di governo durante la pandemia". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.