Ucraina: Moody's, conflitto può far scendere crescita G20 in 2022 al 3,6%**

07 aprile 2022 a

a

a

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - La guerra in Ucraina 'taglia le gambe' alla ripresa globale post-covid: e in caso di conflitto 'lungo' - come ipotizzato dalla stessa Nato - il prossimo anno l'impatto potrebbe essere ancora più pesante. Lo certifica l'agenzia Moody's che in una nuova stima diffusa oggi spiega come nel suo scenario di base la crescita del Pil per le economie del G-20 sarà del 3,6% nel 2022, con una riduzione di 0,7 punti rispetto alla previsione del 4,3% fatta a febbraio. E come sottolinea Olivier Panis, vicepresidente senior di Moody's non solo "la crescita scenderà ulteriormente al 3% nel 2023" ma "potrebbe essere ancora più bassa in uno scenario al ribasso, ipotizzando un brusco blocco delle esportazioni di petrolio e gas in Europa dalla Russia, una stretta sul fronte della liquidità e una diffusa recessione economica".

Il settore finanziario - continua Moody's - affronta i rischi maggiori attraverso quattro canali principali: uno shock dei prezzi delle materie prime, guidato dall'impennata dei prezzi del petrolio; interruzione dell'attività, causata principalmente da problemi prolungati sulla catena di approvvigionamento; una riduzione della liquidità con un mercato volatile e rischi operativi e di sicurezza.