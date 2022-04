Rigsave S.p.a.: la finanza al servizio di tutti, oltre ogni difficoltà. La storia di un gruppo diventato in pochi anni punto di riferimento nel settore dei servizi finanziari

07 aprile 2022 a

(Brescia il 07/04/2022) - Brescia il 07/04/2022 - Dal retro di un bar a un ufficio in centro a Brescia: Michele Basilicata, Salvatore Gervasi e Giovanni Gervasi sono riusciti a dare vita ad una forte realtà finanziaria, affermata e solida a tal punto da renderla capace di resistere alla crisi pandemica globale. Con investimenti mirati e una gestione consapevole, la Rigsave S.p.a. è diventata in pochi anni un punto di riferimento nel settore dei servizi finanziari tradizionali e innovativi. E, dopo l'espansione sul mercato europeo, si prepara al grande salto.

Tutto ha inizio nell'ottobre del 2017, quando tre investitori, giovani ma già competenti nel loro settore, avviano la propria collaborazione, con idee e progettualità, all' interno di uno spazio coworking allestito nel retro di un bar della periferia di Brescia per dar vita a quella che sarebbe diventata una realtà finanziaria integrata ed autonoma di rilevante successo ed autorevolezza all' interno del panorama europeo.

Michele Basilicata, Salvatore Gervasi e Giovanni Gervasi avevano chiaro in mente un obiettivo che definire ambizioso è riduttivo: dare la possibilità a tutti, anche a chi non avesse la ben che minima cultura finanziaria, di cogliere determinate opportunità presenti sul mercato. Oggi, dopo appena quattro anni, Michele è Direttore sulla SGR, oltre che presidente del gruppo Rigsave S.p.a., Salvatore ricopre il ruolo di CEO in Rigsave Tech, oltre che essere Direttore nel board della SGR e della S.p.a., mentre Giovanni è membro del comitato d'investimento del gruppo.

Il racconto, dalle parole dei tre Manager, della scalata di un gruppo partito da zero che, senza godere dell'appoggio economico di nessuno, è riuscito ad affermarsi solidamente nei mercati finanziari internazionali.

I primi passi del progetto Rigsave S.p.a.

“Nel 2018 abbiamo iniziato a creare le prime società di quel gruppo, Rigsave S.p.a., che nel 2020 avrebbe riunito tutti gli asset, con le loro skills e risorse specifiche, necessari per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il primo a nascere, all'inizio del 2018, è stato Rigsave Absolute Alpha Fund, un fondo chiuso e riservato di diritto lussemburghese che ha la particolarità di allineare gli interessi dei clienti con quelli del gestore. Il prodotto che abbiamo introdotto sul mercato è un'obbligazione, sottostante un fondo che, se performante, fa guadagnare il 70% all'obbligazionista e il 30% agli azionisti della S.p.a. come dividendo. In poche parole, chi oggi investe nelle azioni della S.p.a. ha come asset questo fondo che permette di stare su un prodotto a mercato senza il rischio di subire oscillazioni. A livello industriale possiamo dire che un prodotto del genere non esisteva affatto sul mercato, l'abbiamo introdotto noi per primi”.

Obiettivo: il conseguimento della licenza per la gestione del risparmio.

“Dopo aver ottenuto in Lussemburgo la licenza per gestire fondi alternativi, era certamente nostra finalità quella di affermarci ed espanderci, per poter operare anche al di fuori del campo d' azione che essa stessa presentava e che iniziava, per sua natura, ad essere troppo limitante per i nostri scopi.

L' obiettivo era infatti il conseguimento della licenza idonea a diventare una società di gestione del risparmio. Nonostante fosse molto difficile l'ottenimento, per i requisiti e per i titoli richiesti a ogni singolo membro della società, la stessa è stata conseguita presso il Malta Financial Service Autority. Una volta acquisita la licenza in questione, abbiamo quindi ottenuto la possibilità di gestire fondi retail (ovvero fondi che si trovano in banca ma per i quali la banca funge solo da canale distributivo), quella di fare attività di consulenza e, inoltre, la facoltà di operare secondo gestione discrezionale. Ultimo aspetto questo che si traduceva, in pratica, nella possibilità di investire in autonomia secondo le necessità e le esigenze del cliente. Sono nate così, tra il 2018 e il 2019, la Rigsave Holding LTD e la Rigsave Capital LTD”.

Con il conseguimento della licenza di gestione del risparmio si aprono nuovi scenari.

“Riassumendo: dopo l'ottenimento di quest'ultima licenza a Malta, come Rigsave Ltd, possiamo gestire sia fondi retail che fondi alternativi, fare la gestione patrimoniale, e quindi operare direttamente con conti intestati al cliente nonostante non riceviamo mai direttamente soldi da quest'ultimo, dispensare consigli d'investimento per poi lasciare all'investitore la decisione finale, ricevere e trasmettere ordini e, infine, detenere quote di fondi che noi stessi gestiamo. Non di meno, abbiamo ottenuto l'autorizzazione di lavorare in libera prestazione di servizio in altri otto paesi europei e abbiamo aperto uffici fisici in Italia e in Spagna per operare con ancora più solidità e stando ancora più vicini al cliente. Insomma, il nostro pacchetto di servizi è il massimo che si può richiedere secondo le licenze presenti nel panorama finanziario.

E' proprio per questo che, a fine 2019, potevamo contare su un'ampia clientela che ci aveva dato fiducia. Ma non avevamo idea di cosa avrebbe travolto il mondo da lì a pochi mesi”.

L'emergenza Covid.

“I primi mesi del 2020 per noi sono stati molto difficili come lo sono stati per tutto il resto mondo. Il nostro telefono non smetteva di squillare, le brutte notizie hanno monopolizzato i nostri giorni. Durante la prima fase della crisi pandemica il Covid si è portato via sei dei nostri soci e tra le 400 persone che gravitavano attorno al nostro progetto moltissime si sono ammalate, anche gravemente. Abbiamo deciso di andare avanti con la stessa determinazione e spirito di resilienza che ci hanno sempre contraddistinti. Per fortuna la strategia finanziaria che avevamo elaborato si è dimostrata da subito molto solida: i portafogli clienti che avevamo aperto erano stati progettati per resistere a diversi tipi di shock, la liquidità sempre disponibile ci ha permesso di comprare anche quando tutti gli altri stavano vendendo e mentre il grosso che le persone avevano riposto nelle banche faceva registrare delle sensibili perdite, le stesse persone che, invece, ci avevano scelto per i propri investimenti potevano godere di una relativa stabilità.

Tutto ciò ci ha permesso di attraversare questi anni di pandemia uscendone più forti di prima”.

Mentre tutto il mondo si fermava per la pandemia nasceva il progetto iChashly.

“Uno dei nostri pensieri ricorrenti è sempre stato: come possiamo rivoluzionare il modo di gestire i risparmi in un'Europa in cui delle 260 milioni di famiglie presenti più del 70% si definisce insoddisfatto per come usa il proprio denaro? Abbiamo messo il pacchetto di licenze e di strumenti finanziari che avevamo creato a disposizione di un mondo nel quale abbiamo iniziato a muovere i primi passi già nel 2019: il mondo della fintech. Quando abbiamo lanciato la Rigsave Tech Srl, nel 2019 appunto, avevamo un sogno: rendere il piccolo investitore capace di compiere scelte consapevoli, instaurare un rapporto sempre più stretto e reale con gli investitori, cucire su di loro in modo sartoriale una strategia finanziaria efficace. Insomma, volevamo rendere le persone padrone del loro destino. Così nasce il progetto iChashly un'app che incorpora circuiti di pagamento elettronico, una piattaforma marketplace con prodotti clusterizzati, portafogli modello e un centro di consulenza e advertising. L'idea è quella di mettere nelle mani del cliente tutti i prodotti di cui ha bisogno senza che debba passare dalle banche o dagli intermediatori finanziari. Ci siamo noi, i gestori, coloro che i prodotti li hanno anche creati e che conoscono le esigenze reali delle persone.”

Il crowdfunding: prezioso strumento per reperire risorse finanziarie

“Lo strumento del crowdfunding è stato fondamentale nel nostro percorso di crescita perchè che ci ha permesso: da una parte di ampliare l'azionariato per Rigsave Spa e dall'altra di finanziare il progetto iCashly. E poi, ovviamente, è stato un termometro per capire se avremmo potuto fare il grande passo: la quotazione in borsa, un altro grande obiettivo che la società si propone di completare in breve tempo”.

Progetti per il futuro.

“ Nonostante possa sembrare che abbiamo raggiunto tutti i traguardi che ci eravamo prefissati, Come diciamo spesso noi: “l'ambizione vien mangiando”. La verità è che non possiamo smettere di pensare al prossimo obiettivo, e al prossimo ancora. Nuovi ingressi nel capitale sociale? Il mercato americano? Chissà. Per ora siamo contenti e orgogliosi di aver soddisfatto le esigenze di chi ha creduto in noi. La nostra parte di azionariato è composta da istituzioni, ma soprattutto da persone, piccoli imprenditori, piccoli risparmiatori e famiglie.

La nostra forza viene dal basso ed è proprio per questo che crediamo non si esaurirà mai”.

