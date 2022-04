Climanet, innovazione e professionalità nel campo delle energie rinnovabili

07 aprile 2022 a

(Roma 7 aprile 2022) - L'azienda vanta quasi trent'anni di attività nel campo dell'impiantistica

Climanet, un nome che in Italia è una garanzia, una sicurezza per quanto riguarda la salvaguardia ambientale ed il risparmio energetico. Parliamo di un'azienda presente sul mercato da circa trent'anni e che rappresenta l'innovazione e la professionalità per tutto ciò che concerne la climatizzazione, caldaie a condensazione e impianti di riscaldamento tradizionali e radianti, fotovoltaico, energie rinnovabili. Climanet realizza impianti per attività commerciali, studi e uffici ed anche per strutture residenziali. Il servizio offerto è completo: dalla progettazione, posa in opera degli impianti alla manutenzione degli stessi. La peculiarità è la preparazione dei tecnici commerciali e delle maestranze altamente qualificate, unitamente ai tempi brevi per l'installazione.

Ciò, senza dimenticare che Climanet, per i propri clienti, offre macchinari e sistematiche realizzate dai marchi più importanti del settore, da quelle aziende produttrici che nel costruire le loro apparecchiature tengono presente i principi ormai basilari dell'ecosostenibilità. Altro fattore non trascurabile è la possibilità di finanziare gli acquisti ad interessi zero e di praticare l'agevolazione fiscale dell'ecobonus con lo sconto in fattura.

“Abbiamo 50 squadre di installatori impegnate su tutto il territorio nazionale - spiega Nicola Di Franco, amministratore unico di Climanet – inoltre possiamo contare sul lavoro di 20 consulenti che mantengono i rapporti con i clienti di tutta Italia. Siamo nati nel 1994 e, in quasi trent'anni di attività continua e costante, siamo riusciti a intercettare sempre le novità del mercato. Ciò è stato possibile perché ci siamo sempre aggiornati e specializzati”.

Di Franco ribadisce un concetto fondamentale e cioè che “la mission di Climanet è la salvaguardia del clima. Il futuro – evidenzia il titolare dell'azienda - è la transizione ecologica ma per noi questo futuro era già iniziato da tempo. Tanto che, anche sui nostri cantieri, la strumentazione in dotazione è meno inquinante. Abbiamo più di 80 mila clienti e installiamo più di 2000 caldaie all'anno, mentre per i climatizzatori siamo arrivati al numero di 3000 – fa notare Di Franco – Siamo l'unica azienda italiana a questi livelli”.

La transizione ecologica voluta dal governo Draghi anche con le misure del Superbonus e dell'Ecobonus, infine, non ha certo trovata impreparata l'organizzazione di Climanet che è riuscita ad avviare le complesse procedure per la riqualificazione di numerose opere, grazie agli incentivi statali previsti. Un'ulteriore opportunità per l'azienda per crescere in materia di ecosostenibilità; una importante occasione per soddisfare ancora una volta i clienti che intendono ‘rigenerare' i loro stabili con interventi eco-friendly che giovano alla salute e al benessere dell'intera collettività.

Climanet ha sede a Roma in viale Marconi 312 e piazza Carnaro 28; a Torino in via San Tommaso 24 e a Milano in via Pietro Orseolo al civico 12.

Visita il sito: www.climanetonline.it