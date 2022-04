Sblocca le funzioni nascoste della tua auto: OBDeleven offre nuove opportunità sia agli appassionati di auto che agli automobilisti di ogni giorno

07 aprile 2022 a

KAUNAS, Lituania, 7 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Le prestazioni e le funzionalità di un veicolo generalmente possono essere controllate accedendo ai suoi molteplici sensori e moduli computer per mezzo di un software automotive, ma di solito è molto complicato e scomodo. Tuttavia, grazie a soluzioni innovative, ora puoi modificare il comportamento della tua auto con un dispositivo tascabile di facile accesso chiamato OBDeleven.

Questo software di diagnostica per veicoli basato su cloud garantisce agli utenti la possibilità di scansionare, analizzare, leggere e condividere codici di guasto, oltre che a programmare e monitorare tutti i suoi sistemi. Aiuta gli utenti a evitare guasti imprevisti e consente loro di individuare i problemi prima di arrivare a un'officina. La gestione è facile: quando viene collegato alla porta OBD-II, OBDeleven inizia a comunicare con l'auto tramite un'applicazione mobile, trasformando il vostro smartphone in un assistente intelligente del veicolo.

Realizzato per le auto Volkswagen, Audi, Skoda e Seat, consente di diagnosticare qualsiasi tipo di problema con un solo clic su uno smartphone e persino di personalizzare le funzioni nascoste con applicazioni di codifica pronte all'uso, chiamate app One-Click. Queste applicazioni possono attivare istantaneamente varie funzioni, come la regolazione di una modalità di guida o la modifica del modo in cui i fanali posteriori lampeggiano. Nel frattempo, l'attivazione manuale delle funzioni non solo richiede la conoscenza del codice automobilistico, ma potrebbe impiegare almeno 30 minuti, perché molti valori nell'unità di controllo devono essere modificati.

Le app One-Click possono regolare le funzioni di comfort in base alle esigenze specifiche di un conducente, come l'apertura da remoto di tutti i finestrini, l'accensione o lo spegnimento delle DRL o l'abbassamento dello specchio del passeggero mentre si guida in retromarcia. Gli appassionati di auto possono utilizzare queste applicazioni per sbloccare nuove funzionalità, come l'aggiornamento del logo multimediale o l'aggiunta di più colori di illuminazione interna. Per i conducenti che eseguono da soli la manutenzione dell'auto, come ad esempio la sostituzione dell'olio, dei cuscinetti dei freni o del filtro del carburante, le app One-Click sono utili per ripristinare gli intervalli di servizio. Quando si tratta di installare nuove parti del veicolo, come i fari della targa a LED, le applicazioni consentono un facile adattamento all'auto.

OBDeleven è il primo strumento di terze parti in grado di modificare i modelli del gruppo Volkswagen più recenti che comunicano direttamente con i server del produttore, in quanto soddisfa i requisiti di sicurezza del produttore.

Con oltre 2 milioni di veicoli già collegati all'applicazione e costantemente aggiornati con nuove funzioni, OBDeleven ha unito una comunità di appassionati in rapida crescita in tutto il mondo.

Contatto: Gerda micikevičienfurt, [email protected], +37060354345 [email protected]