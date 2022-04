Carnevale (Sopra Steria): "Cfo non sarà sostituito da robot, centrale per aziende"

07 aprile 2022 a

a

a

Roma, 7 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Io direi che il cfo non sarà sostituito dal robot, quando c'è un problema in azienda si va da cfo, che conosce tutta la parte tecnologica dell'impresa". Così Luca Carnevale Carlino, cfo/chief financial officer Sopra Steria, intervenendo nel corso del panel 'La digitalizzazione vista dal lato "financial": come promuovere la cultura digitale con gli strumenti del cfo', all'interno del Forum Financial 2022 in corso presso il Palazzo dell'informazione dell'Adnkronos. L'evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è dedicato all'innovazione nella finanza d'impresa e nella pubblica amministrazione.