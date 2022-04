SN4IFUN premiata ai Promotion Awards 2021/22

07 aprile 2022 a

(Milano, 7 aprile 2022) - La App di Snaitech, prima nella categoria Gamification e Best of the Best, è tra le migliori campagne di engagement e fidelizzazione sul mercato nazionale.

Milano, 7 aprile 2022 - SN4IFUN – la App di giochi e news sportive lanciata da Snaitech a ottobre 2020 con l'obiettivo di promuovere una modalità di gioco responsabile, consapevole e al tempo stesso divertente - si è aggiudicata il primo premio nelle categorie Gamification e Best of the Best per l'edizione 2021-22 dei Promotion Awards, premi annuali che valorizzano le best practice e i risultati più importanti per diffondere la cultura del marketing di relazione.

Un riconoscimento di particolare prestigio per SN4IFUN, che propone ogni giorno quiz, notizie, curiosità, statistiche e risultati aggiornati, oltre a trasmettere, nella sezione ZEROXS, i valori positivi delle grandi storie di sport. Il tutto in una chiave leggera e divertente, che premia la competenza e la cultura sportiva e che ha permesso a SN4iFUN di aggregare a oggi una community di circa 26.200 utenti attivi.

La serata dei Promotion Awards, organizzata con il patrocinio di UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, si è svolta a Milano il 5 aprile presso il Ristorante Cracco e ha coinvolto una giuria formata da top manager, chiamata a individuare le migliori campagne di engagement e fidelizzazione che si sono distinte sul mercato promozionale.

“Il divertimento, non la vincita in sé, rappresenta, per noi di Snaitech, tutto il bello del gioco – ha commentato Riccardo Bartola Marketing Director Snaitech - È proprio su questa filosofia che si basa SN4IFUN, la nostra APP di news, quiz e pronostici, rigorosamente for fun, nata per sfidare gli amici e condividere passione e cultura sportiva. Questo premio conferma che stiamo procedendo sulla strada giusta e testimonia, ancora una volta, il nostro impegno nel garantire e promuovere una modalità di gioco che sia divertente e, al tempo stesso, responsabile”.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio – ha dichiarato Matteo Rodano Sales Manager di Advice Group - che riconosce al progetto la grande spinta verso l'innovazione e verso l'utilizzo sapiente della tecnologia in ottica di Gamification.”

Disponibile gratis su tutti gli store, per smartphone e tablet, SN4IFUN è attiva sulle pagine ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter, dove ha una community di circa 26.200 mila utenti. Da gennaio 2022 la App di Snaitech è protagonista anche nel format TV CosìXSport, realizzato in collaborazione con SportItalia, in onda ogni lunedì alle 20 sul canale 60 del Digitale Terrestre. Nel programma, curiosità, quiz, sfide, pronostici e attualità in compagnia di José Altafini e Adam Grapes .

