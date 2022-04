Dottoressa Giovanna Meconcelli: “Agopuntura e odontoiatria, ecco come le due discipline contribuiscono al miglioramento della salute del paziente”

07 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - L'odontoiatra di Oristano ha unito l'uso di tecniche di agopuntura alla branca odontoiatrica, con benefici per infiammazioni nervose, bruxismo e ansia da poltrona

Oristano, 7 aprile 2022. Agopuntura e odontoiatria, un mix vincente per la salute dei pazienti e la risoluzione delle problematiche più frequenti. Sono numerosi i medici che sfruttano la medicina complementare per la gestione della salute dei propri assistiti, con l'agopuntura da tempo regolamentata e codificata presso il Ministero della Salute come sistema di diagnosi, di cura e prevenzione che affianca la medicina ufficiale. “Praticando da anni l'agopuntura, ho potuto riscontrare i grandi benefici di questa tecnica per la cura di specifiche patologie odontoiatriche”, afferma Giovanna Meconcelli, medico odontoiatra di Oristano. L'agopuntura, come spiegato dalla Dottoressa Meconcelli, è diventata uno strumento efficace che, affiancata alle tecniche tradizionali di cura, permette la risoluzione di numerose problematiche comuni che affliggono i pazienti. Parliamo di infiammazioni, bruxismo, ansia da poltrona, aspetti diversi ma accomunati dall'agopuntura. Come? “Con la stimolazione del padiglione auricolare tramite microfrequenze elettriche, si possono avere benefici concreti sul serramento notturno delle arcate dentali, che causano il bruxismo, o sulle infiammazioni sulle algie orofacciali”. Benefici pratici di una tecnica che erroneamente viene direttamente associata agli aghi. “C'è confusione a riguardo, in realtà — approfondisce la Dottoressa Meconcelli — la branca dell'agopuntura che utilizza gli aghi è quella tradizionale cinese. Sono molteplici le possibilità di approccio al paziente, si usa quella che può essere più efficace a seconda del caso specifico”. Lo studio odontoiatrico oristanese di Giovanna Meconcelli opera a tutto campo nell'ambito delle cure odontoiatriche: dalla chirurgia all'implantologia, dalle protesi all'ortodonzia invisibile, varie figure ad hoc curano campi specifici della salute dentale, tra ortodonzisti, igienisti dentali e assistenti alla poltrona. In supporto alla cura di alcune delle patologie, l'unicità dello studio della Dottoressa Meconcelli sta nella proposta, in associazione alle terapie odontoiatriche, dell'agopuntura anche per manifestazioni di ansia o stress del paziente che si sottoporrà agli interventi. “In tanti soffrono per la cosiddetta ansia da poltrona, ma con l'agopuntura si può agire senza la somministrazione di farmaci”.

Visita il sito web: https://www.studiodentisticomeconcelli.it/