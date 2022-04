I Grandi Viaggi 2022, i giorni più belli dell'anno!

07 aprile 2022 a

Milano, 07/04/2022

I Grandi Viaggi prende una decisione importante, rinnovando il sostegno agli agenti di viaggio e facendo sentire la propria presenza in vista della stagione estiva 2022. Dopo due anni di crisi dovuta alla situazione di emergenza sanitaria, si respira aria nuova, all'insegna della libertà, per tornare alle vite di sempre. È sufficiente chiudere gli occhi per immaginare le acque del mare e le spiagge più belle di Sicilia, Sardegna e Calabria, fra dune di sabbia dorata e onde che si infrangono sulla riva cullando i villeggianti in un relax ristoratore. I Grandi Viaggi ha scelto di realizzare due spot ambientati proprio in questi magnifici territori per consentire a tutti i turisti di vivere le emozioni che si possono vivere nelle strutture e nei villaggi locali.

La nuova campagna advertising firmata iGV

La nuova campagna di iGV è presente sul piccolo schermo grazie alle reti Sky: infatti iGV è sponsor di Pechino Express, trasmissione in onda dallo scorso 10 marzo e fino al prossimo 12 maggio. Inoltre, fra marzo e aprile iGV sarà presente sia su Sky Sport che su Sky Tg24, per un totale di quasi 800 passaggi, dopo aver sponsorizzato il programma Italia's Got Talent, finale inclusa. Ancora, iGV farà capolino in tv in occasione del GP di Formula 1 del Bahrain e di quello di Imola, così come per le gare di Moto GP in Spagna e al Mugello: tutte corse trasmesse da Sky. Gli spot si propongono di promuovere gli Adv che assicurano la propria preziosa collaborazione. Gli spot sono due e hanno una durata di 15 secondi: davvero da non perdere, perché iGV dimostra ancora una volta di voler supportare gli agenti di viaggio e il settore del turismo in generale. Ma non è tutto, perché i siti degli iGV Club sono ora disponibili in versione multilingua: sono tradotti non solo in inglese, ma anche in tedesco, in spagnolo e in francese.

I Grandi Viaggi alla BIT

I Grandi Viaggi sarà presente anche alla BIT, ti aspettiamo al padiglione Astoi stand E127. In programma tra il 10 e il 12 aprile, la BIT è la Borsa Internazionale del Turismo di Milano: senza esagerare, e la più grande esposizione del prodotto turistico del nostro Paese a mondo. In questa rassegna viene proposta anche un'offerta internazionale completa, che rappresenta un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per tutti coloro che fanno parte del sistema turismo. Per l'occasione gli espositori hanno l'opportunità di instaurare relazioni mirate, mentre i visitatori possono scoprire un'offerta su misura e interfacciarsi con un interlocutore competente. Nel corso della fiera, oltre agli incontri con gli operatori sono in programma vari appuntamenti finalizzati a promuovere i territori.

La presenza di I Grandi Viaggi al Tove

Ma non è tutto, perché I Grandi Viaggi sarà anche al Tove, nei giorni 10 e 11 aprile. Tove è l'acronimo di Travel Open Village Evolution, ed è una manifestazione che si svolge al Melià Milano. Destinata ad accogliere i più importanti operatori del settore, si pone l'obiettivo di favorire i rapporti tra gli agenti di viaggio e gli operatori, che così si possono incontrare e hanno l'occasione di interagire faccia a faccia. Si tratta, insomma, di un evento che intende produrre business e relazioni tra gli operatori. Durante il Tove 2022, tra l'altro, saranno presenti relatori di primo piano che offriranno approfondimenti per gli argomenti più importanti per i player del settore nostrano.

L'offerta turistica Mare Italia

Quello che I Grandi Viaggi propone per la prossima stagione estiva è qualcosa di unico, grazie a Mare Italia, l'offerta turistica prevista per gli iGV Club: non dei semplici villaggi turistici, ma molto di più. Si tratta, infatti, di resort eleganti che mettono a disposizione dei clienti tutti i comfort che è lecito aspettarsi in una struttura ricettiva di livello elevato. Stiamo parlando dell'iGV Club Marispica e dell'iGV Club Baia Samuele in Sicilia, ma anche dell'iGV Club Santagiusta e dell'iGV Club Santaclara n Sardegna. Per queste strutture, per altro, si può approfittare di Blue Summer 2022 , offerta in corso fino al prossimo 30 aprile: chi prenota entro questa data può approfittare di uno sconto pari al 30% applicato sulla quota base solo soggiorno. Inoltre, sempre grazie a Blue Summer 2022 gli adulti che prenotano per due settimane possono usufruire di uno sconto extra pari al 10% sulla seconda settimana.

L'iGV Club Marispica

L' iGV Club Marispica è il posto giusto per godersi tutto il relax di cui si è in cerca nel corso di una vacanza in compagnia della propria famiglia. La location è da sogno, di quelle che non si possono dimenticare, sulla punta meridionale della Sicilia: qui si alternano paesaggi fantastici, con i colori della macchia mediterranea che vengono intervallati da quelli più candidi delle spiagge. A breve distanza ci sono le magnifiche location, conosciute in tutto il mondo, del Barocco Siciliano. A Marispica il mare digrada in maniera progressiva e dolce, e proprio per questo motivo è adatto anche ai bambini piccoli. La spiaggia è di sabbia fine, totalmente attrezzata: si possono svolgere percorsi vitae tra le dune, magari con la guida degli animatori che poi possono proporre anche passeggiate in bici e molte altre attività. Di certo non si corre il rischio di annoiarsi! Situato in una posizione privilegiata, questo iGV Club offre un ambiente elegante e mette a disposizione servizi per ragazzi e bambini. Sono quasi 300 le camere a disposizione, da scegliere fra Cottage, Superior, Suite e Camere. In tutti i casi si trovano aria condizionata, phon, cassaforte, frigobar, televisione e telefono.

L'iGV Club Baia Samuele

Quella offerta da Baia Samuele è una vera e propria oasi di pace fra i colori, i profumi e i sapori della Sicilia. Chi viene qui sa di poter stare bene, ammirando il mare dalla terrazza o assaggiando tutte le delizie della cucina del posto. L' iGV Club Baia Samuele si affaccia su uno dei tratti più affascinanti della costa: un vero centro benessere, con un contesto raffinato e la disponibilità di oltre 300 camere. I Cottage, per esempio, si sviluppano su due piani; con 2 o 3 letti (volendo c'è la possibilità di aggiungerne un quarto) hanno il balcone o la veranda e sono immersi nel verde di un giardino, per offrire tutta l'ombra che si desidera. In un edificio separato, ci sono invece, le sistemazioni dell'Hotel Club. Da non perdere, poi, le Suite, formate da un salotto con due divani letto, una camera con letto matrimoniale e un bagno con doccia e colonna idromassaggio: il tutto impreziosito da un arredamento che trae ispirazione dalle splendide località del Barocco Siciliano. Il lusso e il prestigio delle Super Suite, infine, sono ideali per chi non vuole rinunciare davvero a nulla, con tanto di tv flat con accesso a Sky e vasca idromassaggio.

L'iGV Club Santagiusta

Tre bar, un ristorante, un cinema e un anfiteatro: sono solo alcuni dei tanti servizi di cui si può disporre all' iGV Club Santagiusta , che comprende anche un piano bar, una piscina con acqua dolce, una galleria d'arte e un bazaar boutique. Ma non è tutto, perché le famiglie con bambini qui possono trovare anche uno junior e young club e un baby e mini club, così come una nursery con servizio pediatrico e medico ambulatoriale. L'iGV Club Santagiusta offre tutta la poesia e la bellezza delle regioni del Sud Italia. Volendo, è possibile richiedere anche (a pagamento) l'accesso alla sala convegni, al servizio di lavanderia e al centro benessere. Fra gli altri benefit opzionali ci sono, poi, le escursioni e il noleggio di motorini, bici e auto. Insomma, una location in cui tutto è perfetto. La spiaggia, poi, non ha niente da invidiare a quelle dei Caraibi, con una grande zone riparata da gigli selvatici e da ginepri secolari: una meravigliosa cornice per una baia bagnata da acque cristalline e limpide. La spiaggia, di sabbia bianca, è dotata di bar e attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni.

L'iGV Club Santaclara

La natura incontaminata è il vero fiore all'occhiello dell' iGV Club Santaclara , che offre ai propri ospiti un contesto quasi paradisiaco. Il mare digrada in maniera dolce, e permette a tutti (inclusi i bambini) di fare il bagno in totale sicurezza. Per arrivare alla spiaggia è sufficiente una passeggiata di una decina di minuti nel verde della macchia mediterranea, ma in alternativa si può usufruire anche di un comodo servizio navetta. Tutti i comfort sono studiati per offrire un'esperienza da sogno. La spiaggia è attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni, ed è protetta da piante rare che rendono ancora più speciale il paesaggio. L'iGV Club Santaclara, inoltre, arricchisce le giornate dei propri ospiti con una serie di attività ricreative e sportive, dal mattino alla sera. Nel corso della giornata vengono organizzati tornei, giochi e gare sportive dallo staff di animazione, mentre dopo cena sono in programma spettacoli teatrali e commedie, ma anche show a base di musical e di cabaret. Fra le attività, si possono citare i corsi collettivi di nuoto, di tiro con l'arco, di tennis e di ginnastica acquatica. Ci sono campi da tennis, da volley, da basket, da beach volley e da calcio, oltre alle attrezzature per la canoa e il tennis tavolo.

Il Club Vacanze Le Castella in Calabria

In questa struttura si può approfittare dell'offerta Best Prices 2022, anche in questo caso attiva fino al 30 aprile. Prenotando entro questa data, si può ottenere uno sconto speciale pari al 30% con quota soggiorno adulti di 613 euro. Il Club Vacanze Le Castella si trova sulla costa ionica, e offre un panorama unico, con il mare limpido da cui emerge il Castello Aragonese. Una vera e propria terrazza naturale che si eleva a circa 30 metri di altezza rispetto al livello del mare. Tante le strutture a disposizione, con 4 bar e 3 ristoranti, ma anche 2 piscine con acqua di mare. L'intrattenimento è garantito da un cinema, da un anfiteatro, da una discoteca e da una galleria d'arte. Le camere sono a 2 o 3 letti, e alcune offrono una splendida visione panoramica sul castello. Per gli amanti della buona tavola, poi, c'è il ristorante centrale con buffet a colazione, pranzo e cena, mentre a pranzo dalla domenica al venerdì è aperto il ristorante a mare con buffet di verdure e antipasti e secondi di pesce e di carne. Ma uno dei motivi principali per raggiungere questa meravigliosa location è la bellezza della sua spiaggia, con sassi e sabbia; è dotata di bar e attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni. Si arriva facilmente a piedi, con un percorso in discesa all'ombra o attraverso una scalinata.

Non solo in Italia: I Grandi Viaggi all'estero

Ma le strutture ricettive di iGV non si trovano solo in Italia: ce ne sono tantissime anche all'estero. Basti citare, fra le destinazioni più affascinanti, il Qatar e Abu Dhabi, ma anche le Maldive e le Seychelles, senza dimenticare mete ancora più esotiche e affascinanti come Zanzibar e il Kenya. Chi vuole scoprire le diverse destinazioni internazionali non deve fare altro che entrare sul sito Igrandiviaggi.it e conoscere ogni soluzione nel dettaglio.

Scopri di più su I Grandi Viaggi

I Grandi Viaggi è il punto di riferimento per tutti i turisti che hanno voglia di scoprire quanto c'è di bello in Italia e nel resto del mondo: le splendide coste bagnate dai nostri mari o quelle sorprendenti di Paesi esotici in Africa o in Medio Oriente, ma anche altri panorami da sogno. Non solo al mare, ovviamente, ma anche in montagna: difficile resistere al fascino delle cime monumentali della Sierra Negra, in Centro America, o – per ritornare alle nostre latitudini – a quelle del Trentino Alto Adige. In ogni caso chi si rivolge a iGV ha la certezza di poter scoprire una vasta gamma di soluzioni con le quali costruire viaggi su misura. I Grandi Viaggi è sia agenzia di viaggi che tour operator, e dispone di tutta la competenza e di tutta l'esperienza che sono necessarie per pianificare vacanze in ogni angolo del mondo. Tutti hanno l'occasione di conoscere destinazioni magiche, e magari poco note, scegliendo di volta in volta una crociera o un safari, senza dimenticare i pacchetti per tour completi.

Contatti

https://www.igrandiviaggi.it/

Assistenza telefonica +39 3346689585