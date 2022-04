Sole 24 Ore: Confindustria rinuncia a essere parte civile contro Napoletano

07 aprile 2022 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Confindustria ha rinunciato a costituirsi parte civile contro l'ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito del processo milanese che lo vede imputato per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie 'gonfiate'. E' emerso nell'udienza di oggi dedicata alla requisitoria del pubblico ministero Gaetano Ruta. Una scelta che potrebbe essere stata dettata da un accordo tra le parti i cui dettagli non sono noti.