Energia: Calenda, 'sì a embargo gas russo ma immediato è impossibile'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Ho votato a favore sulla risoluzione per le sanzioni alla Russia. Ho invece votato contro un emendamento che sostituiva la parola 'embargo sul gas il prima possibile' - incluso nel testo originario - con 'immediatamente e totalmente', perché lo ritengo irrealizzabile, in linea con quanto finora deciso dalla Commissione Europea e dal Consiglio". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

"Nei gruppi che sostengono la commissione su questo specifico emendamento hanno votato contro 6 di Renew, 16 del PPE e 30 di SeD. Mente si sono astenuti 14 di Renew, 3 del PPE, 14 di SeD. Come ho più volte spiegato nei giorni scorsi per tagliare il gas russo, senza distruggere i servizi essenziali e le attività produttive, occorre mettere in atto un piano a partire dal pieno uso della potenza installata delle centrali a carbone. Trovo davvero poco serio votare un emendamento che tutti sanno essere non applicabile, per fare un po' di retorica, nel mezzo di una guerra".