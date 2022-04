Negri Arredamento dedica un'importante area ai sistemi riposo: «Scegliere bene garantisce comfort e benessere»

07 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Davide Negri spiega come scegliere il materasso e la rete, quali sono le tipologie più innovative e perché con gli incentivi fiscali oggi cambiarli conviene.

Piacenza,7 aprile 2022. Trascorriamo mediamente un terzo della nostra vita a letto, a dormire, eppure quando si decide di arredare casa o rinnovare la camera da letto la scelta del materasso e della rete per il proprio letto è spesso affrettata o relegata per ultima. «Niente di più sbagliato», spiega Davide Negri, AD di Negri Arredamento di Roveleto di Cadeo, nel piacentino, che nei 30mila metri quadrati dell'ampio showroom ha destinato una fornita area ai sistemi riposo. «Materassi e reti sono elementi fondamentali per garantire il buon riposo e il benessere generale del nostro organismo e per questo è basilare sceglierli con attenzione e dedicandoci il giusto tempo».

I materassi, infatti, non sono tutti uguali: come in ogni settore dell'arredamento, anche in questo ambito ha avuto luogo una grande evoluzione di materiali e tecnologie: «Per quel che riguarda strettamente i materassi, le tipologie e le tecnologie sono sempre più innovative: oggi disponiamo di materassi a molle tradizionali, a molle indipendenti che, grazie alle zone differenziate, si adattano alle forme e alla posizione del corpo senza formare conche o avvallamenti, e che possono anche essere abbinati a strati di schiume poliuretaniche di ultima generazione per un riposo ottimale. Ci sono infine i materassi composti da schiume evolute e memory progettati per una maggiore riposta ergonomica e un vero plus è costituito dalle fodere, come ad esempio quelle realizzate in fibre naturali o in materiali anallergici che, oltre ad assicurare assoluto comfort, sono completamente sfoderabili e lavabili in lavatrice fino a 90 gradi, risultando così la soluzione ideale soprattutto per le persone che soffrono di allergie».

La scelta della rete è ugualmente importante in quanto ogni supporto deve adattarsi al materasso. «Un buon materasso ha bisogno di una rete di qualità: oggi ne esistono di tante tipologie, in generale tutte reti a doghe: tradizionali, a doppia o tripla doga, stretta o larga, in funzione del materasso da supportare. Ci sono anche reti dotate di regolatori di rigidità, di supporti ergonomici, e un'importante categoria è costituita dalle reti elettrificate provviste di motori che consentono di regolare la posizione, adatte a chi ha problemi articolari, di reflusso o per le persone anziane. Molti di questi sistemi riposo, tra l'altro, sono dispositivi medici che possono essere portati in detrazione per recuperare il 19% della spesa, inoltre i soggetti aventi diritto possono usufruire dell'IVA agevolata del 4%».

Infine, il consiglio di Negri: «Provare personalmente il materasso è il modo giusto per trovare quello adatto a noi poiché non c'è un materasso perfetto, ma esiste quello ideale per ciascun corpo. Suggerisco di rivolgersi a un centro che abbia una vasta esposizione e che si avvalga dell'assistenza di esperti: da Negri Arredamento, ad esempio, proponiamo sistemi riposo delle migliori aziende italiane, personalizzabili secondo le esigenze del cliente, in modo da soddisfare ogni esigenza di benessere».

Contatti: www.negriarredamento.com/it/