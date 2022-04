Allergan Aesthetics lancia nuovo filler iniettabile ibrido

07 aprile 2022 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Allergan Aesthetics, società del gruppo AbbVie, ha presentato a Milano il suo nuovo trattamento di medicina estetica, HArmonyCa* con lidocaina, studiato per migliorare la qualità della pelle e contrastare i segni del tempo. L'azienda annuncia così oggi il suo ingresso nella categoria dei filler iniettabili ibridi, con un trattamento ad hoc in grado di attenuare i segni dell'invecchiamento sul volto in modo multidimensionale grazie ai due principi attivi in esso contenuti: l'acido ialuronico (HA), per un effetto lifting immediato, e l'idrossiapatite di calcio (CaHA), sostanza in grado di stimolare la produzione di collagene.

“Con il lancio di HArmonyCa Allergan Aesthetics conferma il suo impegno concreto nel rafforzare e guidare l'innovazione nel settore della medicina estetica attraverso questa novità assoluta nella categoria dei filler iniettabili ibridi", dichiara Jelena Petrovic, Amministratore delegato e General manager di Allergan Aesthetics Italia. "Questo nuovo trattamento ci permette di diversificare il nostro portfolio e rispondere così alle differenti esigenze dei singoli pazienti e a bisogni sempre nuovi. Il nostro obiettivo è quello di supportare i pazienti affinché acquisiscano sempre più fiducia verso la medicina estetica come branca della medicina e come una soluzione alle loro esigenze".

"In questo incontro parliamo di bellezza, non c'è dubbio, ma soprattutto del superamento di canoni imposti dall'esterno, come del resto è avvenuto nel corso dei secoli", afferma il filosofo Stefano Zecchi, ex docente di Estetica dell'università degli studi di Milano, intervenuto a Milano al talk dal titolo 'Dialogo sulla bellezza'. "L'emergente tendenza a oltrepassare i canoni imposti dalla cultura tradizionale permette di essere davvero liberi di riconoscere la propria immagine riflessa nello specchio”.

"Oggi ognuno deve sentirsi libero di perseguire il proprio personale ideale di bellezza - ha affermato Maurizio Cavallini, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - per guadagnare fiducia in sé stesso e dobbiamo sviluppare un'attitudine positiva nei confronti di questo tipo di esigenze. È quanto ricordo alle mie pazienti, quotidianamente, nel mio studio".

"Sappiamo bene che la consistenza della pelle cambia con il passare dell'età - prosegue lo specialista - e che necessita di un approccio multidimensionale. Inoltre, la lassità dei tessuti e il rilassamento cutaneo possono accentuare l'esigenza di questo approccio. Grazie a questo nuovo iniettabile, che combina la doppia azione di acido ialuronico e idrossiapatite di calcio (che rappresentano rispettivamente il 70% e il 30% della formula), è possibile garantire un effetto lifting immediato e prolungato, con un conseguente miglioramento dell'armonia e dell'intera architettura del viso. La combinazione di HA e CaHA di HArmonyCa, in un'unica soluzione, è una nuova opzione sia per i pazienti che per i medici specialisti esperti del settore".

"Personalmente - conclude Cavallini - ritengo che il suo potenziale, attraverso la stimolazione della produzione di collagene con l'idrossiapatite di calcio, possa rispondere ai bisogni concreti dei pazienti che, quotidianamente, affrontano tutte le problematiche legate all'invecchiamento della pelle”.