Centrodestra: Lollobrigida, 'non si ricompone in laboratorio ma come alternativa a sinistra'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia non ha la volontà di ricomporre un centrodestra in laboratorio e che manchi agli impegni, ma lavora per una alternativa all'area progressista. Il buon governo della nostra coalizione in 14 Regioni e nei Comuni italiani, molti dei quali andranno al voto ed esprimono ottimi amministratori come a Genova, Verona, Pistoia e L'Aquila, dimostra che il centrodestra sa essere coeso e in grado di risolvere problemi". Lo ha detto a Rai Isoradio il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.