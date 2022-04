Roma: Flati (M5S), città invasa da animali selvatici ma ora non fa più notizia

08 aprile 2022 a

a

a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Per anni abbiamo assistito a roboanti titoli di giornale e intere trasmissioni tv sui cinghiali a Roma. Un attacco diretto, quotidiano, all'amministrazione a 5 stelle. Gualtieri ha vinto le elezioni infangando in tutti i modi l'ex giunta, ma ora non sta facendo assolutamente nulla sul fronte della fauna cittadina, tanto che la situazione si è ulteriormente evoluta". Così Francesca Flati, deputata romana del Movimento 5 Stelle.

"Dopo le colonie di cinghiali, l'ultima scoperta nel quartiere Trullo, in mezzo ai palazzi, sono le capre che scorrazzano libere, mangiucchiando siepi e prati. Sono simpatiche, per carità - prosegue l'esponente 5 Stelle - ma dove sono adesso tutti i reporter attenti ai problemi di Roma che parlavano di questo ogni giorno? Che fine hanno fatto i cittadini scandalizzati che puntualmente venivano intervistati nei talk politici? Oggi le caprette 'tosaerba' sono poco più che folklore, mentre ricordo una polemica gigantesca sulla paventata proposta dell'allora assessore all'ambiente, di usare le capre per tenere curato il verde cittadino in alcune zone della città. All'epoca si gridò allo scandalo. Cambiato il sindaco però, le caprette adesso non fanno più notizia".