Turismo: Jelinic (Fiavet), 'sarà estate di prossimità, pesano costo carburante e guerra'

Milano, 8 apr.(Adnkronos) - Per il turismo italiano sarà un'estate "abbastanza simile all'anno scorso" dove a farla da padrone sarà ancora una volta "il turismo di prossimità". A dirlo è Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, la Federazione italiana associazione imprese viaggi e turismo, a margine degli Stati Generali del Turismo Lgbtq+, in corso a Milano. "I viaggi saranno abbastanza limitati - ha spiegato Jelinic - con meno restrizioni dettate dal Covid ma sicuramente alcune destinazioni saranno difficilmente raggiungibili sia per l'aumento dei costi dei carburanti, che incideranno sul trasporto aereo, sia per il fatto che alcune destinazioni saranno difficilmente collegabili. Poi ci sono il tema guerra e anche i postumi del Covid, che non ha lasciato ancora totalmente alcune parti del mondo".