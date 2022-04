Heineken® Silver esce dal metaverso

08 aprile 2022 a

Da Virtuale a Reale

AMSTERDAM, 8 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Heineken® Silver, la prima birra "virtuale "al mondo, è stata lanciata con l'ironia tipica di Heineken®, voleva essere uno scherzo rivolto a tutti i marchi che presentano prodotti nel metaverso ma che in realtà sarebbero più apprezzati nella vita reale.

In una serie di eventi di lancio esclusivi in tutta Europa, Heineken® Silver è ora uscita dal metaverso per entrare nel mondo reale, dimostrando che non c'è niente di meglio del gusto rinfrescante di una birra vera.

Giocando sul confine tra mondo fisico e digitale, gli eventi Heineken® Silver in tutta Europa hanno integrato elementi tratti dal lancio di Heineken® su Decentraland, portandoli nel mondo reale per far vivere ai consumatori esperienze uniche. Con questi eventi "IRL" (nella vita reale) in città come Amsterdam, Londra, Milano e Madrid, i consumatori hanno potuto provare alcune delle creazioni più fuori dagli schemi che trovano la loro origine nel metaverso prima di poter assaggiare dal vivo il primo freschissimo sorso di Heineken® Silver.

A rendere l'evento ancora più entusiasmante è stata l'aggiunta di Token reali (FRT), opere d'arte da collezione create in collaborazione con il famoso visual artist spagnolo J. Demsky. Questi FRT di Heineken® vogliono scherzano ironicamente con la cultura degli NFT che uniscono il mondo fisico e il mondo digitale, regalando opere d'arte in edizione limitata, per ricordare a chi le riceve, che alcuni momenti si vivono meglio nel mondo reale.

Bram Westenbrink, Global Heineken® Brand Director di HEINEKEN, ha dichiarato: "Il nostro primo lancio Heineken® Silver nel metaverso è stato una sorta di prova ironica per sottolineare che secondo noi il modo migliore per gustare Heineken® è nel mondo reale. Al momento stiamo sperimentando con questo mondo virtuale e reale, con eventi 'phygital' in tutta Europa, celebrando la nuova aggiunta alla famiglia Heineken® con il meglio di entrambi i mondi: intrattenimento coinvolgente come nel metaverso ma esperienze reali e una birra che puoi bere davvero!"

I consumatori potranno finalmente acquistare Heineken® Silver in tutta Europa a partire dal 7 aprile 2022. Con il suo gusto frizzante e un retrogusto delicato, Heineken® Silver è una birra accessibile, pensata per le preferenze di gusto moderno. Realizzata utilizzando gli stessi ingredienti naturali di altissima qualità di Heineken® Original, è una birra cristallina e freschissima, destinata ad essere amata da tutto il pubblico – davvero.

