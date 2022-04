Milano: Di Fazio condannato a 15 anni e sei mesi per violenze sessuali (2)

08 aprile 2022 a

(Adnkronos) - La condanna è maggiore rispetto alla richiesta dell'accusa perché il gup non ha riconosciuto la continuazione dei reati, ma - essendo alcuni collocati temporalmente in tempi diversi - ha emesso una condanna per gli episodi contro l'ex moglie, una per la violenza della studentessa di 21 anni e un'altra condanna per gli altri episodi di stupro.

Tre pene per i diversi capi di imputazione che portano la condanna per Di Fazio ben oltre gli anni chiesti dall'accusa. Stabiliti anche i risarcimenti: 98mila euro per la studentessa e 14mila per altre parti civili. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni.