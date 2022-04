Ucraina: Letta, 'obiettivo è pace ma bisogna lottare per raggiungerla'

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Una parte significativa del confronto in atto che purtroppo sfocia in tragedia e morti, anche i morti che purtroppo anche questa mattina sono stati raccontati dalle immagini, è esattamente quella di uno scontro durissimo tra un concetto di nazione che sfocia nel nazionalismo e invece l'idea di una comunità internazionale in cui la cooperazione tra le nazioni e la presenza degli organi sovranazionali consente di dirimere le controversi e far sì che il diritto sia più forte della forza". Così Enrico Letta intervenendo in collegamento alla presentazione del libro i Emmanuel Mounier 'I cristiani e la pace' con Giancarlo Galeazzi, Danilo Paolini, Claudia Mancina, Marco Bentivogli e Stefano Ceccanti.

"Il diritto è più forte della forza e deve diventarlo secondo l'azione degli organi sovranazionali e delle democrazie, perchè la forza del diritto è oggi il tema principale che abbiamo di fronte. Però tutto questo ha senso solo se si lotta per la pace". Sottolinea il segretario del Pd: "La pace è l'aspirazione massima, è l'obiettivo, è la missione. Dobbiamo lottare per la pace perchè di fronte a una minaccia come quella che oggi arriva dalla Russia, la pace è un obiettivo che non arriva da solo ma è un obiettivo che va raggiunto lottando per la pace. Bisogna lottare per la pace".