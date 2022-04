Italia-Germania: ambasciatore Berlino, 'giochiamo nella stessa squadra'

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - "L'Italia è un Paese molto vicino alla Germania così come la Germania si sente vicina all'Italia. Sono due Paesi profondamente integrati non solo nel settore economico e commerciale, dove lo scambio è enorme, parliamo di 130 miliardi ogni anno, uno degli scambi più importanti in Europa, e anche le filiere sono moto integrate. Davvero giochiamo nella stessa squadra dal punto di vista economico. Anche culturalmente c'è una lunghissima storia di impegno delle istituzioni tedesche in Italia, non c'è nessun altro Paese al mondo con lo stesso numero di istituzioni tedesche. Siamo davvero un modello di quello che è l'integrazione europea". Così Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, ospite oggi in esclusiva ad 'Adnkronos Live'.