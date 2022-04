Calcio: Gravina, 'regole per favorire giovani in Serie A già esistono, ma è poco'

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Le regole per favorire i giovani calciatori nella Lega A già esistono, ma è poco rispetto ad altre realtà a livello internazionale". Così il presidente federale Gabriele Gravina, durante la presentazione presso la sede della Figc sulle politiche di valorizzazione dei giovani della Lega B guidata da Mauro Balata. "Leggo che la politica si interessa molto al calcio italiano, ma al di là delle pacche sulle spalle l'11 luglio (dopo la vittoria agli Europei, ndr) ci farebbe piacere qualche provvedimento coerente con lo sviluppo del calcio italiano", rimarca Gravina, sottolineando ad esempio che "la norma del decreto crescita dobbiamo calarla nella realtà del mondo del calcio".

"Avvengono distonie nel nostro mondo che non possiamo più accettare. Spero che ogni protagonista nel proprio ambito possa assumersi le proprie responsabilità", evidenzia ancora Gravina che osserva come "in molte società di provincia della Serie A in campo ci sono solo stranieri e questo mi fa preoccupare. Noi dobbiamo responsabilmente assumere delle posizioni, legate ad un assetto strategico: a cominciare dalle scuole calcio. Migliore formazione nei formatori e nei luoghi. Cominciamo ad abbandonare un po' di tattica esasperata e dare tecnica, i bambini si devono divertire".