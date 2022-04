08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Continuano gli attacchi feroci da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Oggi è stata colpita una stazione a #Kramatorsk dove sono morti civili e bambini in fuga. Le stazioni non possono e non devono essere obiettivi. Siamo davanti a dei crimini di guerra". Così il ministro Federico D'Incà su twitter.