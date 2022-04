Milano: molesta studentesse su autobus, arrestato

08 aprile 2022 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Mercoledì 6 aprile scorso a Milano la Polizia di Stato, al termine di un'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito l'ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un Un 50enne, non in regola con il permesso di soggiorno irregolare e incensurato, è stato arrestato dalla polizia a Milano - su ordine di custodia cautelare - per violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni, commesso tra il novembre 2021 e il gennaio 2022, nei confronti "di almeno due adolescenti" sulla linea dell'autobus numero 90.

Le indagini effettuate dal commissariato di Scalo Romana hanno preso il via dopo la denuncia di una studentessa che a fine gennaio ha denunciato che dal novembre precedente era oggetto delle attenzioni di un uomo, di cui ha fornito un'utile descrizione, il quale "la molestava a bordo del mezzo pubblico" usato per andare a scuola. Nel corso dell'indagine, grazie anche all'intermediazione dell'istituto scolastico, è emerso che "anche un'altra studentessa del 2006 era stata oggetto delle medesime attenzioni".

Entrambe le ragazze sono state sentite dai poliziotti e tutte e due, oltre a dettagliare le molestie patite, hanno riconosciuto l'uomo che, privo di un domicilio, è stato ricercato per più giorni finché non è stato rintracciato mentre scendeva dall'autobus della linea 91. Per il 50enne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di garanzia.