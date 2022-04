08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Colpire chi cerca un treno per fuggire dalle atrocità della guerra è l'ennesimo orribile confine oltrepassato dall'esercito russo. Impossibile rimanere indifferenti. La Ue faccia il possibile per un cessate il fuoco e per fermare Putin. #Kramatorsk". Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, su twitter.