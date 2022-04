Sigma Industria Grafica, ecco il nuovo packaging in cartotecnica a prezzi competitivi

08 aprile 2022 a

(Cagliari 8 aprile 2022) - L'azienda di Macomer, in Sardegna, ha rivoluzionato la produzione abbandonando la plastica per il cartone, controllando la filiera a 360 gradi

La cartotecnica è diventata la principale forma di confezionamento per prodotti alimentari e cosmetici, capace di sostituire completamente la plastica nei processi di lavorazione del packaging. Tuttavia, per andare incontro alle esigenze ambientali e di sostenibilità, le aziende hanno dovuto impiegare risorse importanti per la loro trasformazione tecnologica. “È stato un passaggio fondamentale l'investimento in macchinari di ultima generazione, ma grazie alle nostre scelte siamo in grado di offrire al mercato un prodotto qualitativamente superiore e a prezzi competitivi”, afferma la famiglia Bitti, titolare a Macomer, in Sardegna, di Sigma Industria Grafica. L'azienda ha ideato una modalità di fabbricazione del packaging in cartone totalmente in house, controllando l'intera catena di produzione per offrire tempistiche certe e spese contenute. Infatti, il vantaggio competitivo risiede nella gestione della filiera, dalla progettazione del packaging alla creazione finale, senza la necessità di affidarsi a servizi esterni. Un aspetto di fondamentale importanza per poter finalizzare al meglio le richieste della clientela, sempre più attenta alle tematiche sul clima. Per soddisfare le più recenti richieste tecnologiche, Sigma Industria Grafica ha inoltre investito nella stampa digitale. “I macchinari industriali non ci permettevano di rispondere ai bisogni per tirature limitate. Con l'investimento nella stampa digitale sottolineano i responsabili -- possiamo produrre quantitativi piccoli o piccolissimi, aprendo così un altro filone di mercato al quale offrire la nostra professionalità”. L'azienda sarda, attiva fin dai primi anni '80 nella stampa di modulistica commerciale, brochure e flyer, ha acquisito in tre decenni vasta esperienza nel mondo dei servizi grafici: da un piccolo opificio, è diventata un'industria grafica operativa non solo sull'isola ma in tutta Italia. “Credere nella sostenibilità ambientale richiede sacrifici economici nella prima fase di investimenti — osservano i titolari dell'azienda — che, col tempo, vengono ripagati”. Non per ultimo, l'azienda, sempre attenta all'ambiente, produce il 100% dell'energia elettrica necessaria per le lavorazioni con un impianto fotovoltaico di 495 kw che occupa tutta la superficie dello stabilimento pari a 3500 mq.

· CONTATTI: Sito web http://www.sigmaindustriagrafica.it/